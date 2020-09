Le 14 septembre 2018, la police locale de Charleroi est requise à la rue du Rivage. Il est 20h et Jean-Luc, totalement ivre, se trouve au sol non loin de sa voiture. Vu son état d’ébriété, il ne peut pas être auditionné, mais il indique avoir été victime d’un vol avec violence, dans un véhicule conduit par trois types, pour sa sacoche.

Vers minuit, Logan, Miguel et Youssef sont interpellés, dans la Citroën C4 de Logan. Dans la poche de l'un d'entre eux, les policiers découvrent la clé du véhicule de Jean-Luc. Logan a fini par avouer le vol avec violence et le port d’un petit couteau en forme de clé.

Les aveux de Logan décrédibilisent totalement la version de Miguel. Ce dernier a prétendu avoir agi en bon samaritain.... "On a vu qu’il avait du mal à marcher et qu’il était plein. Alors on l’a embarqué pour le ramener à son véhicule. C’était pour l’aider."

Le ministère public a requis trois peines de prison ferme contre le trio, dont dix-huit mois pour Logan et 2 ans pour Miguel, à cause notamment de leur passé judiciaire. "Ils ont déjà obtenu la clémence de la justice pour des faits de vols, mais ils ne semblent pas avoir compris le message."

Ce vendredi, Logan et Miguel ont échappé à la prison ferme, en obtenant une peine de travail de 150 et 180 heures. Youssef, jugé par défaut, est le seul à écoper de la prison ferme pour 3 mois.