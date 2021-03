Par amour, certains sont prêts à tout pour obtenir l’amour de la personne qui fait chavirer leur cœur. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des prévenus comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir blessé ou même tenté de tuer leur rival amoureux. Diyâa, lui, n’a fort heureusement pas mis en danger l’intégrité physique de qui que ce soit, mais a fortement nui à Pauline, grande adolescente quand les faits ont commencé…

Amoureux de cette dernière, Diyâa a envoyé plusieurs courriers, plusieurs messages et plusieurs mails pour conquérir le cœur de Pauline. Mais cette dernière a été très claire avec lui. "Elle ne voulait pas donner suite. Elle lui a répondu franchement pour lui faire comprendre. Mais malgré plusieurs rappels à l’ordre, il n’a pas arrêté ses agissements", confie Me Beia, représentant la jeune femme. Pour parvenir à ses fins, Diyâa a également envoyé des messages et des mails aux proches de Pauline, dont son père et sa petite sœur, jusqu'à menacer la jeune femme en bout de course.

Diyâa reconnaît le harcèlement, mais conteste fermement avoir menacé Pauline, le 31 décembre 2016. "Je ne conteste pas le message menaçant, mais il était destiné à ses ex-copains", explique le jeune homme, comme si c'était une excuse valable.

Ce dernier risque probablement d’être interné. C’est en tout cas ce qui est requis par le parquet sur base d’un rapport d’expertise remontant à octobre 2019. Selon l’expert, Diyâa était atteint d’un trouble mental au moment des faits, mais également lorsqu’il a été examiné: le risque de récidive existe.

Afin de mettre à jour le rapport, le dossier a été mis en continuation au 11 mai prochain. La défense souhaite savoir s’il existe une évolution favorable de l’état mental de Diyâa. "Il a intégré Van Gogh de sa propre initiative il y a un mois et fait l’objet d’un traitement médical. Il semble aller mieux", confirme Me Barthélémy, avocate du jeune prévenu.