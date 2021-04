Situé au bas de l'avenue Pastur à Marcinelle, Ingrid Goorman est la troisième génération d'une famille qui s'est fait un nom dans la vente de prothèses capillaires.

Comme bon nombre de commerces, ce lundi 26 sera jour de délivrance. En effet, toutes les activités commerciales pourront reprendre. Ce jour d'ouverture est la fin d'une zone trouble qui a pris un an à traverser. "Nous avons éprouvé beaucoup de difficultés car nous sommes à la fois commerce essentiel et non-essentiel," explique Ingrid Goorman.

Le statut particulier de la Maison Goorman n'a pas été sans conséquences pour les personnes ayant besoin de prothèse capillaire. "Nous accueillons des dames souffrant d'un cancer et en chimiothérapie. Le perte des cheveux est rapide et est terrible pour l'identité féminine. Au premier confinement nous ne pouvions pas ouvrir du tout et certaines me téléphonaient en pleurs mais je ne pouvais rien sous peine d'être à l'amende. Nous avons complètement été oubliés."