Cette scène qualifiée en tentative de meurtre a sonné la fin du couple après 12 ans de vie commune. Il faut dire que depuis 2 ans, plus rien n’allait entre Eric et sa compagne…

Eric et Jennifer ont vécu ensemble durant 12 ans. Durant dix ans, le couple est resté épargné par les disputes et conflits. Mais les deux dernières années de la vie commune ont été chaotiques. Eric était quasiment tous les jours ivre tandis que Jennifer n’entretenait plus la maison. Au milieu de ce chaos, les enfants du couple étaient livrés à eux-mêmes…

L’amour avait laissé place à une mésentente quotidienne et à des suspicions de la part d’Eric. Ce dernier soupçonnait Jennifer de le tromper avec Jean-Paul, un ex-collègue qui se tapait l’incruste tous les week-ends au domicile conjugal.

Le 28 juin 2018, Eric ne supporte plus d’être dans l’incertitude et veut enfin connaître la vérité ! Il interroge Jennifer et Jean-Paul, sans succès. Vers 2h30 du matin, Eric va se saisir d’un couteau d’une lame de vingt centimètres pour le planter dans le dos de Jennifer, assoupie dans le fauteuil.

Interrogé ce mercredi par le juge Gerlache, Eric ne conteste pas le coup de couteau, mais jure qu’il n’était pas animé d’une intention d’homicide au moment des faits. « C’était une accumulation de tout avec ma compagne. J’en pouvais plus. Mais c’est le trou noir. » Le parquet souhaite que le tribunal condamne Eric à une peine de minimum 5 ans de prison. Un sursis probatoire est également requis pour l’aider à soigner sa dépendance à l’alcool.

Le jugement sera prononcé le 9 juin prochain.