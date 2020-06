Des peines de 7 et 5 ans de prison ferme ont été requises contre les deux parents, habitant Manage, au tribunal correctionnel de Charleroi. Entre juillet 2018 et novembre 2019, leurs quatre adolescents ont subi un véritable calvaire.

Philippe et Sonia ont débarqué en Belgique en 2015 avec leurs cinq enfants après avoir vécu durant plusieurs années en Italie. La famille emménage à Manage et les enfants suivent une scolarité normale.

Mais de l’aveu même des membres du corps enseignant, les quatre enfants, trois filles et un garçon âgés de 12 à 17 ans, sont effacés et n’ont que très peu de copains. À la maison, en fait, les enfants vivent un vrai calvaire : Philippe se comporte comme un tyran, et quand les enfants désobéissent, il les force à passer la nuit entière enfermés dans la cave, sur une chaise. Même quand il fait glacial.

Quand le petit Miguel, apeuré, urine dans son lit, Philippe le punit en le plongeant sous une douche froide. Une fois, Philippe a frappé Miguel à l’aide d’un câble électrique. Il a aussi jeté des seaux d’eau de javel aux visages des enfants. Et si les tâches ménagères ne sont pas parfaitement réalisées, les adolescents sont réveillés en plein milieu de la nuit et doivent tout recommencer.

Même à l'école, les quatre frères et sœurs n’ont malheureusement pas la vie tranquille... Lors des récréations, Philippe n’est jamais bien loin pour surveiller ses enfants, planqué dans les buissons, à l’affût.

Le ministère public, particulièrement choqué par les sévices subis par les enfants, requiert une peine de 7 ans de prison ferme contre le père de famille et cinq ans de prison ferme contre Sonia, qui admet ne pas avoir réagi et ne pas s’être opposée à la dictature de son mari.

Jugement le 25 juin prochain.



* Tous les prénoms ont été changés