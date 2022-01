© Pexels/It's Me Neosiam

La nuit du 10 au 11 avril 2020, dans un immeuble à appartements à Charleroi, Philippe s'est violemment emporté sur deux voisins lorsque sa colocataire lui a fermé la porte au nez.

Alertées par cette situation, les deux victimes sont intervenues pour calmer la situation. Mais en face d'eux, Philippe (sous l'influence de la boisson avec quatre bouteilles de vin descendues et de produits stupéfiants consommés dans la journée) a totalement vrillé.L'un des voisins a reçu des coups de poing et son beau-fils, également intervenu, a également reçu des coups de tournevis. Dont un au cou, une zone ô combien dangereuse. "J'ai mal perçu une attitude et j'ai mal agi. Je le regrette", confirmait le quinquagénaire face à la justice le 14 décembre dernier.Pour le parquet, cette nouvelle scène de violence était la goutte de trop dans le vase: Philippe est bien connu de la justice depuis 1986, avec un casier judiciaire qui renseigne 25 condamnations, dont 19 par un tribunal correctionnel. Une peine de 2 ans de prison était requise, sans la moindre mesure de faveur.Ce mardi matin, Philippe a obtenu un sursis probatoire de 5 ans avec les quatorze mois de prison prononcés.