D'emblée, Pierre l'affirme : il n'a aucune porte de derrière et dit les choses très honnêtement. Le tribunal correctionnel de Charleroi a pu s'en rendre compte, ce vendredi matin, lors de l'instruction d'audience où Pierre a partagé son point de vue, sans filtre, sur la scène de menaces qu'on lui reproche en décembre 2019. D'après le parquet, Pierre aurait menacé ce jour-là trois agents du TEC Charleroi alors qu'il urinait sur l'un des murs du bâtiment situé non loin de la gare de Charleroi-Sud. Le tout, avec une canette que Pierre aurait déchirée en deux pour obtenir des bords tranchants. « Je les ai insultés, ça je le reconnais. Je conteste avoir déchiré la canette, je ne suis pas Hulk et on n'a même pas retrouvé cette canette. Comment voulez-vous que je fasse, vous avez vu ma carrure? Oui, j'ai fait un geste pour leur dire santé, merci de m'avoir éjecté, c'est gentil à vous », confie le trentenaire.

À titre de réponse, le substitut Bury estime lui qu'il n'est pas très difficile de déchirer une canette en deux, encore plus lorsqu'il s'agit d'une grande canette. Le magistrat a également tenu à rappeler les antécédents judiciaires de Pierre, qui comptabilise déjà six rébellions à son actif et qui semble n'avoir rien à faire des forces de l'ordre. Vu l'état de récidive du prévenu, une peine de 24 mois de prison est sollicitée.



Me Dumont, à la défense, plaide lui un acquittement en estimant qu'il existe un doute pouvant profiter à son client. Premièrement, déchirer une canette, et ne pas se blesser paraît compliqué pour l'avocat. Ensuite, la canette en question n'a jamais été retrouvée.



Jugement pour le 29 avril.