Pierre, sexagénaire, semble être un homme sans histoires lorsqu’il emménage en 2009 dans un nouveau quartier à Châtelet. Pourtant, il vient d’être condamné à 3 ans de prison pour viols et attentats à la pudeur sur mineures par le tribunal correctionnel de Charleroi. Il se garde bien de partager cette information, et s’intègre dans le quartier : il s’implique dans les activités locales, participe aux fêtes des voisins, sympathise avec son voisinage et passe du temps avec ses nouveaux amis autour d’un bon verre de bière. Il n’hésite pas non plus à donner de son temps pour venir en aide à un voisin en difficulté ou à s’investir lors de barbecues improvisés.

(...)