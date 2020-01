Si des mains ne s’étaient pas tendues pour m’aider, je serais mort aujourd’hui." Ex-SDF, Piet Vandenhende est l’un des ambassadeurs les plus actifs de "Charleroi capitale sociale de Wallonie" . C’est là qu’il s’y est remis debout, lentement, avant de renouer avec le logement puis le travail.

"À une époque, j’éclusais de vingt à trente Duvel par jour. Je faisais la manche sur le pont de la gare pour financer mes achats de boissons." L’alcoolique est devenu abstinent. Il n’a plus touché à une bouteille depuis des années. Tous les ans, il guide les pas d’étudiants assistants sociaux de dernière année de l’Université collège de Louvain Limbourg (UCLL) dans les circuits de l’action sociale carolo. L’occasion de leur faire découvrir de l’intérieur les rouages d’un dispositif beaucoup plus solidaire qu’en Flandre. Certains n’en reviennent pas. "Ce matin, une étudiante m’a dit : ce n’est pas la Belgique ça !" sourit-il.

"C’est Charleroi, la ville de tous les possibles. À Anvers, il faut payer 2,50 euros pour passer la nuit dans un dortoir collectif, témoigne-t-il. Ici, c’est gratuit et il y a des structures complémentaires pour faire face à des pics d’affluence. En Flandre, l’aide sociale se conçoit surtout dans le respect des lois, on ne pratique pas la politique du cœur qui est de mise à Charleroi où personne n’est abandonné, avec ou sans papiers." Quant au nombre de dossiers gérés par assistant social, on est dans des rapports totalement différents : "Une cinquantaine par travailleur à Anvers, pour plus de 120 à Charleroi."

La visite des opérateurs est complétée par des activités culturelles, des moments de rencontre : pour faire changer le regard sur Charleroi. Des étudiants avaient entendu parler de la ville en mal. Ils la voient déjà autrement après quelques heures de séjour.