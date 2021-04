C’est évident : la pandémie installée depuis 13 mois a profondément impacté l’organisation du travail social, en particulier l’urgence. Infections Covid et mise en quarantaine de membres du personnel, sécurisation des SDF, délocalisation et adaptations des lieux d’accueil, évolution des typologies d’usagers, émergence de nouveaux besoins, tout cela a imposé un remodelage du dispositif. Celui-ci n’a cessé de se réinventer, observent le président et la coordinatrice du Relais social de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe et Geneviève Lacroix.