Dans le cadre de la programmation 2014-2020 du fonds européen de développement régional, Charleroi a obtenu une enveloppe de 142 millions d’euros cofinancée par la Wallonie pour requalifier le périmètre nord-ouest de son intra-ring urbain. À côté de la rénovation des voiries et de l’espace public, à côté des projets de pôle événementiel et de pôle d’enseignement supérieur sur le futur campus des Sciences, des Arts et des Métiers, le renouvellement de l’éclairage figure au menu du programme Charleroi DC. Ce qui vient compléter le plan e-lumin, piloté par Ores, qui vise le remplacement de 25 000 points lumineux à l’échelle de l’entité, cela sur une durée 10 ans jusqu’en 2030.

Le plan lumière du centre-ville va démarrer dans les prochains jours. Les quatre premières phases s’étaleront sur deux mois et demi jusqu’à la mi-juillet et cibleront le quartier de la ville basse et une partie de l’entre-ville.

La phase 1 comprend les rues de Montigny, Prunieau et le semi-piétonnier de Dampremy, la phase 2 les rues des Rivages, Regniers, de Charleville sur un tronçon, Puissant d’Agimont, du Commerce, du Collège et une partie du boulevard Tirou. Véritable colonne vertébrale de la ville basse, ce dernier sera encore au planning de la phase 3 avec les rues Ferrer, Navez, de Marcinelle, Heinzelin de Braucourt, des Trois Pistolets, Dupret et de Charleville (suite). Enfin, la phase 4 portera sur l’éclairage des rues Cambier Dupret, Fernande Volral, d’Assaut, de l’Athénée, de Montigny (suite), le quai de Brabant et enfin les boulevards Tirou (fin) et Devreux.

Les luminaires de certains axes du centre-ville ont déjà fait l’objet de rénovations dans le cadre du plan Phénix, cofinancé par l’Europe et la Wallonie de 2007 à 2013.

Au bout du compte, ce sont des milliers de tonnes de CO2 qui ne seront plus rejetés dans l’atmosphère, au-delà des économies en termes de dépenses d’énergie.