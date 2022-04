L’hiver n’a pas empêché Charleroi de lancer la première tranche de son plan Routes, très ambitieux en 2022. C’est ainsi que depuis janvier, 29 chantiers de rénovation de voirie ont déjà débuté sans l’entité, les deux tiers sont finis, neuf sont toujours en cours. Et une seconde tranche va bientôt démarrer. Le point avec l’échevin en charge des Travaux et de la Voirie Eric Goffart (C +).

Eric Goffart, pouvez-vous nous rappeler le budget de ce Plan Routes ?

"On en est à un peu plus de 17,1 millions d’euros, financés soit sur fonds propres dans le cadre de notre marché stock de 8,3 millions d’euros, soit dans le cadre du Fonds Régional d’Investissement des Communes (FRIC) subsidié par la Wallonie. Cette enveloppe s’élève à 8,8 millions."