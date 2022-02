L. C.

"Le véhicule roulait à vive allure sur la Grand-Place de Farciennes. Qui plus est, la plaque d’immatriculation de la voiture ne correspondait pas à celle renseignée pour ce modèle", précise le parquet.

Ni une, ni deux, la police effectue un contrôle. Deux hommes, dont Jérémie, sont à l’intérieur et visiblement ils n’apprécient guère la procédure. "Une légère odeur de cannabis se dégageait de la voiture et vu la nervosité des deux hommes, une fouille de la voiture et des personnes a eu lieu."

Bingo! La fameuse batte de baseball rouge, d’une longueur de 60 centimètres, est découverte dans le coffre du véhicule de Jérémie. " J’avais complètement oublié sa présence et je ne comptais pas m’en servir pour faire du mal", confie Jérémie à la police lors de son audition. Le parquet pense tout de même que la batte ne se trouvait pas là innocemment et qu’il comptait en faire usage, "au cas où".

Jérémie aurait pu échapper à une comparution devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Une transaction pénale (d’un montant de 100 euros) lui avait été proposée à deux reprises par le parquet. "Pas de réponse en mars 2021 et encore moins suite au rappel envoyé deux mois plus tard", souligne la substitute Dutrifoy.

Une peine d’amende ferme est sollicitée contre Jérémie, qui se défendait seul. Jugement le 21 mars.