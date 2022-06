Avec le "new space", qui ouvre à l'industrie privée les voies de l'espace à bas coût, des centaines et des milliers de satellites sont envoyés en orbite autour de la terre. SpaceX, avec son lanceur réutilisable, a diminué par 100 le coût d'envoi d'une charge dans l'espace. Starlink, société soeur fondée aussi par Elon Musk aux Etats-Unis, prévoit une constellation de 12.000 satellites pour devenir fournisseur d'accès à Internet partout dans le monde. Amazon s'est lancé dans la course à l'espace également et prévoit 3.500 satellites pour son propre accès à Internet "depuis l'espace", Kuiper. Et mardi, à Charleroi, Aerospacelab a officiellement lancé la mise en oeuvre de sa mega-factory qui sortira des lignes de production 500 satellites par an dès 2025. On parle, d'ici 2030, d'une demande mondiale de 1700 nouveaux satellites chaque année.

Tout cela offre de belles perspectives de développements technologiques, mais se pose aussi la question des déchets spatiaux. Parce que chaque satellite envoyé dans l'espace prend une petite place sur l'orbite terrestre, tant qu'il est fonctionnel, le satellite est téléguidé et suit une trajectoire prévisible. Mais une fois décommissionné, il devient un déchet.