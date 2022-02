Depuis six ans déjà, Charleroi Entreprendre, anciennement Héraclès, est la seule structure en Wallonie à proposer aux entrepreneurs un accompagnement spécifique dédié à la préparation d’une campagne de financement participatif efficace… Et depuis 2020, la demande explose.

Le crowdfunding s'est véritablement imposé et est devenu bien plus qu'une alternative aux prêts bancaires. Dans ce système, c'est aussi toute une manière de financement de projets qui s'est développée. La participation collaborative est au centre du projet créant ainsi une proximité entre les protagonistes. Les entrepreneurs sont non seulement ici directement au contact des (futurs) clients mais également des apporteurs de fonds.

Cette nouvelle philosophie de faire des affaires a connu un essor remarquable notamment grâce au travail d'encadrement de Charleroi Entreprendre. Désormais, trouver des capitaux ne se fait plus qu'au travers une relation banquier-client. C'est dans le développement de l'utilisation d'Internet qu'il faut voir un tel développement.

Aujourd’hui, ce type de financement participatif permet aux entrepreneurs de demander 20 euros à 1.000 personnes plutôt que 20 000 euros à une banque. KissKissBankBank, Ulule, Miimosa, Lita, Look&Fin, Spreds, Ecconova… De nombreuses plateformes existent, avec chacune leurs spécificités. Il peut donc parfois être fastidieux d’identifier la plateforme la plus pertinente pour son projet. Et ça Charleroi Entre prendre l'a bien compris puisqu'une personne en son sein aide à ce choix. “Mon rôle est d’aiguiller les entrepreneurs vers la plateforme la plus en adéquation avec leur projet et leur public cible et de les aider à préparer au mieux toute leur campagne. Car une campagne réussie, c’est avant-tout beaucoup de travail en amont !” explique Frédéric Wins, en charge de l’accompagnement ‘Crowdfunding Spot’ chez Charleroi Entreprendre.

Cette nouvelle compétence, née d’une démarche intrapreneuriale de Frédéric Wins et mise au service des entrepreneurs gratuitement, fait mouche. Depuis le lancement en 2016, Charleroi Entreprendre a aidé 33 projets qui ont levé un total de 415.210 euros auprès de 5.813 personnes. “Comme nous sommes les seuls à proposer ce type de service aux entrepreneurs, notre réseau de partenaires (Cap innove, Azimut, Université de Liège, Hainaut Développement, etc.) nous envoie des projets d’un peu partout en Wallonie. L’objectif est de permettre aux projets de réussir” poursuit Frédéric Wins.

En termes d'efficacité, le système fait ses preuves puisque ces deux dernières années, le nombre de campagnes de crowdfunding accompagnées par Charleroi Entreprendre a doublé par rapport aux années précédentes. “Les années 2020 et 2021 représentent 43% des montants collectés” souligne Frédéric Wins.

A ce jour, sur l’ensemble des projets accompagnés par Charleroi Entreprendre dans la préparation de leur campagne de crowdfunding, 97% des projets existent toujours.