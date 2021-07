Même si le décompte final n'est pas encore réalisé, on estime à plus de 300 tonnes de déchets récoltés dans la zone TIBI depuis le 15 juillet, jour du début des inondations.

Après le retrait des eaux, l'heure est aux constats même si, à l'intercommunale de récolte de déchets, on espère ne plus voir de pareilles inondations.

Avec un personnel sur le pont, on est loin de se tourner les pouces chez TIBI; pour preuve les nombreux aller-retour vers les zones sinistrées.

Pour assurer dans un premier temps la salubrité publique, TIBI a mis à disposition des communes demandeuses des containers tout-venant afin de parer au plus urgent et de permettre, au plus vite, l'enlèvement des nombreux débris jonchant les rues portant encore les stigmates des pluies torrentielles de ces derniers jours. Parmi ces communes on compte bien évidemment Aiseau, Fleurus, Nalinnes et Ham-sur-Heure.

En termes de récoltes en porte-à-porte, on constate également une nette augmentation. Dans les recyparcs de la région, c'est aussi un moment de grande affluence. "D'ordinaire, nous constatons une plus grande fréquentation dans les recyparcs en été. Ceci est dû au fait que les gens prennent le temps de leurs vacances pour vider leur maison," explique Françoise Lardenoey, responsable de la communication chez TIBI.

Si le chiffre de 300 tonnes peut sembler énorme, "il est sans communes mesures avec ce qui se passe dans les zones plus impactées comme à Verviers."

Pour l'instant, aucun bilan définitif ne peut de toute façon être dressé car il faut attendre que les différents experts se soient rendus sur les lieux des sinistres.

En ce qui concerne le tri, l'intercommunale pare au plus urgent en séparant notamment les gros électroménagers du reste.