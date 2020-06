Alors que le déconfinement continue, et qu'on passe ce lundi du "tout est interdit sauf..." au "tout est permis sauf...", les chiffres des hôpitaux de la région de Charleroi confirment la progression dans le bon sens de la pandémie.

Aux hôpitaux publics de l'ISPPC, l'hôpital civil Marie Curie, l'hôpital André Vésale et l'hôpital Vincent Van Gogh, il n'y a, en ce début d'après-midi du 8 juin "plus aucun patient covid!", se réjouissait le directeur de la communication de l'ISPPC.

Du côté du Grand Hôpital de Charleroi (GHdC), pour les sites Notre Dame, Saint-Joseph, IMTR, Sainte-Thérèse et Reine Fabiola, il restait encore, au même moment, 1 patient aux soins intensifs et 28 hospitalisés. "Mais on a aussi une belle descente du nombre de patients", note-t-on à la cellule communication. "Notre pic était 22 patients aux soins intensifs et 129 personnes hospitalisées."

Pour la Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies (CNDG), les chiffres n'ont pas pu être communiqués à l'heure d'écrire ces quelques lignes.