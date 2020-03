A Charleroi, la page Facebook de la police cartonne.

"Depuis le début de la crise c’est-à-dire la première communication du gouverneur du Hainaut que nous avons partagée, nos contenus ont été lus ou visionnés plus d’un million de fois", indique le porte-parole de la zone David Quinaux. Ce qui marque un record.

Sur la période, l’audience a augmenté de 10% : on est passé de 25.000 à un peu plus de 28.000 followers. Et les messages ont donné lieu à 3.130 commentaires et à 10.392 likes.

"De nombreuses questions nous ont été posées : la plupart visaient à clarifier les mesures de prévention sanitaire", explique David Quinaux. "Des citoyens voulaient avoir confirmation de l’interprétation de ces dispositions, par exemple pour les déplacements en voiture ou les balades à pied."

Les contenus ont été largement partagés : plus de 18.200 partages, un chiffre plus élevé que la moyenne.

Enfin, la vidéo des voitures de police rendant hommage au personnel soignant, feux bleus allumés et sirènes activées, a été vue 435.000 fois !