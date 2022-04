Nicolas Tzanetatos, chef de groupe MR au conseil communal a demandé par question écrite le point sur la parité à Charleroi. C'est Paul Magnette (PS) qui lui a répondu, avec un tableau relativement détaillé.

Ce qu'on y voit, c'est que sur 2.326 agents communaux, 1.408 (61%) sont des femmes et 918 (39%) des hommes. Ce ratio est plus ou moins similaire à travers toutes les tranches d'âges, avec cependant une représentation un peu plus importante que la moyenne des femmes âgées de 22 à 39 ans - qui représentent 69% du total des employés - et à l'inverse un peu moins dans les 40-65 ans (58%).