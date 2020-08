Recruter à la police de Charleroi est difficile. On le sait, et on le répète depuis des années : à chaque conseil communal, des "échecs de recrutement" sont validés par les conseillers. "Charleroi, comme l’ensemble des grandes villes en fait, a du mal à attirer", note le commissaire divisionnaire Philippe Goffaux, chef de corps faisant fonction (ff). "À l’exception, peut-être, de Bruxelles où il existe une prime, qui pourrait être un attrait pour les candidats. Parce que sinon le salaire est le même, que ce soit une petite zone calme ou une grande ville avec un millier de policiers."

Depuis le 1er avril 2019, Philippe Goffaux assure le poste avec une casquette de "big boss par intérim" (...)