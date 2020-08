Ce dimanche 23 août, malgré l'interdiction de jouer de la musique en rue et l'interdiction de rassemblement non-encadré de plus de 10 personnes, une cinquantaine de Carolos ont défié les mesures de sécurité du CNS pour sortir et fêter les 75 ans de la marche Saint-Louis.

Sur les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut les voir masqués, mais avec fifres et tambours, dans les rues de Marcinelle, puis en train de s'amuser ensemble dans leur local autour d'un verre de l'amitié, dans certains cas visiblement sans respecter la bulle des 5, le mètre cinquante de distance ni même le port du masque. Bref, en violation complète des mesures sanitaires édictées par le CNS pour combattre la pandémie du nouveau coronavirus.

Plus inquiétant : l'échevine socialiste Babette Jandrain, qui a la compétence Fêtes à la Ville de Charleroi, était présente. On la voit sur une des images, masquée.

Et ce, malgré le message très clair des autorités communales, le 30 juillet dernier, à l'annonce de l'annulation des Fêtes de Wallonie, où les organisateurs d'événements étaient invités à "spontanément reporter la tenue de leur manifestation" : "En effet, à l’heure où le Gouvernement fédéral restreint fortement les contacts sociaux, il apparaît peu opportun d’organiser des manifestations tendant au rassemblement et à une trop grande promiscuité", peut-on lire sur le site de la Ville de Charleroi. Au temps pour ça.

La musique en rue est interdite, les rassemblements non-encadrés de cette ampleur le sont aussi : quand la Madeleine de Jumet était sortie, elle avait dû se conformer aux règles et s'adapter durement. Et la police locale avait accompagné la sortie des marcheurs, sans musique, pour s'assurer du respect des consignes. Quant à la Saint-Roch d'Ham-sur-Heure-Nalinnes, qui s'est tenue sans la moindre autorisation, le bourgmestre local parlait "d'inconscience" et il a été question de verbaliser tous les participants.

On s'est donc renseigné, vu la polémique qui commençait à naître sur les réseaux sociaux après la publication des photos de la marche Saint-Louis.

"Ce qui était autorisé, et la Ville avait fait des recommandations, c'était la messe", précise d'emblée le cabinet de l'échevine après vérifications. "Ce n'était donc pas encadré par la police locale, puisque les marcheurs ne devaient qu'aller à la messe, pas sortir de l'église en procession... Babette Jandrain était bien présente pour la messe, mais quand elle a appris que les marcheurs allaient parcourir les 500 mètres qui séparent l'église du local, elle leur a rappelé l'interdiction et leur a bien signalé qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui allait suivre. Mais mise devant le fait accompli, plutôt que fuir ses responsabilités, elle a décidé de rester et de voir si les autres mesures : distanciation, port du masque, etc. étaient bien respectées. Et c'était le cas, même s'il est regrettable que les marcheurs soient sortis en procession sans respecter les autres interdits."

Quant à savoir ce qu'on pouvait dire aux autres marcheurs, déçus de ne pas pouvoir être sortis cette année parce qu'eux, ils ont pris leurs responsabilités, le cabinet de l'échevine rétorque : "On peut tout-à-fait comprendre qu'on se dise que c'est injuste. Mais on le répète, la marche n'était pas autorisée, uniquement la messe. Devant le fait accompli, à part leur faire la remarque - ce qui a été fait - et accompagner le cortège pour voir si les autres mesures étaient respectées, qu'y avait-il à faire?"

Reste à voir si ces explications seront jugées suffisantes pour les déçus et les outrés qui font, depuis quelques heures, tourner les photos prises en rue et au local des marcheurs ce jour-là. Et les autorités administratives et judiciaires, bien sûr...