La police locale des Trieux, sur les communes de Courcelles et de Fontaine-l'Evêque, rapporte ce matin une nuit très calme, pour le nouvel an.

"On a eu une petite vingtaine d'appels, pour des différends entre personnes, et probablement une dizaine pour des feux d'artifices mais difficile de dire si c'était bien sur notre territoire, on n'a rien pu constater directement", note la cheffe de corps, Delphine de Lavareille.

Aucune infraction "covid" n'a non plus été constatée. "On a eu des dénonciations, des voisins qui appelaient pour signaler qu'à côte de chez eux ils faisaient la fête... mais rien n'était avéré quand les agents sont allés constater sur place. Souvent, c'était une fête dans leur bulle, ou la télévision qui allait simplement."