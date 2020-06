Un policier et l'habitant des lieux, José L., ont été tous les deux touchés par balle lors d'une intervention de police, dimanche dernier.

Les faits se sont produits dans le petit village de Wayaux (Les Bons Villers), dimanche dernier. Après une dispute familiale ayant conduit les forces de police à se rendre sur place, José L., 69 ans, a dégainé une arme - qu'il possédait illégalement. Et quand la police est entrée dans son domicile pour l'empêcher de commettre l'irréparable, des tirs ont été échangés : un agent de la ZP Brunau a été blessé, la balle est passée sous son gilet pare-balles, et José L. a été lui aussi blessé par le tir d'un policier.

L'affaire est compliquée, les circonstances floues et obtenir des informations n'est pas des plus aisé. Mais une réunion entre syndicats et zone de police Brunau, ce mercredi, devait permettre de faire le point sur à la fois le respect des procédures de la part de la police et l'absence d'un éventuel problème d'ordre matériel. D'après nos informations, lors de cette réunion, il a été question d'un "dossier qui n'a rien de bien extraordinaire", mis à part la blessure subie par le policier bien entendu : le gilet pare-balles était fonctionnel, l'équipement des policiers correct, et la procédure a été respectée. L'agent touché n'aurait, en quelque sorte, pas eu de chance que le tir le touche plutôt que son gilet.

Selon des informations de La Nouvelle Gazette, José L., pour l'instant à l'hôpital sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre envers le policier, a avancé sa propre version des faits: c'est le policier qui a tiré en premier après qu'il a refusé d'obtempérer. Il aurait alors répliqué, par "réflexe".

Qui a tiré sur qui, et dans quel ordre ? Est-ce finalement important, sachant que le policier s'est retrouvé face à quelqu'un d'armé qui a refusé d'obtempérer ? Deux dossiers ont été ouverts au parquet, un pour chaque tir. Les expertises devraient permettre d'y voir plus clair, de même que les auditions des protagonistes et des témoins. © FVH

Concernant l'état de santé des deux personnes en question, on sait que le policier de la ZP Brunau est toujours hospitalisé, mais que son état est stationnaire et qu'il est "hors de danger". José L., lui, est toujours hospitalisé également : la prolongation de son mandat d'arrêt devait être examinée ce mercredi par la chambre du conseil, mais l'avocat de la défense a demandé un report d'une semaine.

Le soutien de ses collègues est en tout cas acquis au policier hospitalisé : lundi, vers 20 heures, plusieurs policiers de nombreuses zones de police s'étaient donné rendez-vous devant l'hôpital Marie Curie, pour un hommage à leur collègue blessé dans l'exercice de ses fonctions.