Le parquet de Charleroi a indiqué lundi soir que Jose L., le tireur impliqué dans l’échange de tirs avec la police à Wayaux (Les Bons Villers) dimanche, a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.

Le 14 juin dernier, la police de la zone Brunau a été requise à la rue de la Vallée à Wayaux pour un différend familial entre le tireur et son épouse.

Un échange de tirs entre la police et l’homme âgé de 69 ans a éclaté durant l’intervention au sein du domicile du suspect, blessant le sexagénaire à l’abdomen. Un policier a été touché par une balle qui est passée en dessous de son gilet par balles et l'a blessé au poumon et aux côtes.

On nous signalait entre-temps que les jours du policiers n'étaient plus en danger.

José L., hospitalisé et dont l'état dimanche était sérieux mais "stationnaire", comparaîtra ce mercredi devant la chambre du conseil de Charleroi, assisté par Me Fabian Lauvaux.