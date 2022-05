Un exercice démocratique instructif, et non dénué de risque pour l’équipe au pouvoir, s’est conclu, mardi soir à Châtelet. Devant le conseil communal, les jeunes (14 à 18 ans) du conseil consultatif de la Ville ont présenté le fruit d’un travail qu’ils ont mené, en 2020-2021, sur leur ville et ce qu’ils en attendent. Un projet, baptisé “ Comm’une Action ”, qui a pu voir le jour grâce aux budgets participatifs communaux en 2020. Les jeunes ont été aidés dans leur tâche par le service Jeunesse de la Ville et l’AMO Mikado.