En réponse à la crise qui touche de plein fouet une partie de la population, les représentants PS, MR et Ecolo du Collège Communal de Pont-à-Celles ont mis sur pied un vaste programme de soutien et de relance intitulé "Action Stimuli, Impulsion et Cohésion". "Le nouveau Collège communal souhaite activer diverses opérations afin de soutenir sur son territoire les acteurs économiques (commerces et indépendants) et les citoyens fragilisés financièrement suite à la crise sanitaire, les écoles tous réseaux confondus, les initiatives et associations actives dans les domaines de la jeunesse, du sport et de la culture, …" nous communique-t-on.

Pour activer ce plan, les autorités locales ont mis sur la table plus d'un demi million d'euros qui seront investis dans différents projets et subsides.

Les autorités communales présenteront les opérations en commission communale, lors de la première quinzaine de mars.

Quels sont les pistes ? L'action Stimuli, Impulsion et Cohésion proposera donc une aide financière à différents secteurs. A titre d'exemple, il est prévu 30.000 euros dans le secteur du sport, 7.500 euros pour la jeunesse, 20.000 pour les animations scolaires, 30.000 euros dans l'aide directe aux commerçants. Il est également prévu d'investir plus de 100.000 euros dans les infrastructures publiques via des actions d'amélioration des sanitaires scolaires et le soutien aux techniques de digitalisation.

Plus de 100.000 euros sont aussi prévus pour l'aide sociale. Celle-ci couvre des besoins allants de l'aide aux travailleurs indépendants en difficultés et au soutien numérique des étudiants.

Un budget supplémentaire sera transmis au Centre culturel afin de renforcer son soutien aux secteurs culturel et événementiel.