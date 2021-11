La pandémie débutée en 2020 a perturbée bon nombre d'activité et de rassemblement. . En 2020-2021, peu d’écoles avaient pu organiser les élections. Parmi ceux-ci, la mise en place du Conseil Communal des Enfants de Pont-à-Celles.

Après un an de suspension les 25 enfants élus à ce conseil ont prêté serment devant le conseil communal des grands. "C’est donc avec un plaisir redoublé que les jeunes Conseillers se sont réunis pour la première fois en la salle du Conseil de la Maison communale de Pont-à-Celles et se sont engagés à respecter le mandat qui leur a été confié dans l’intérêt de tous les citoyens de la Commune."

Cette nouvelle année marque les vingt ans d'existence de ce conseil. "Le premier Conseil communal des Enfants a lieu en 2002 ; depuis près de 20 ans donc, chaque année (ou presque) 25 enfants participent à la vie citoyenne de la Commune, relayant les difficultés de leurs semblables et mettant en place des projets pour essayer de changer les choses, sous l’impulsion de Mme l’Echevine de la Jeunesse et avec la collaboration du Conseil des Ados et des Jeunes."