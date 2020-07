Mardi soir, 2 enfants fréquentant la plaine de jeux de Pont-à-Celles ont été détecté positif au Covid-19. Sur-le-champ des dispositions ont été prises et la plaine a purement et simplement été arrêté. "Un enfant ne sentait pas bien, nous avons demandé à ses parents de le faire ausculter. Le résultat était positif. Nous n'avons pris aucun risque et avons tout stoppé", explique Pascal Tavier, le bourgmestre. Etant donné la quarantaine que certains devront suivre, les activités ne reprendront pas. Pour les 130 enfants inscrits c'est donc la fin.

Outre la décision de tout arrêter, le bourgmestre met en avant