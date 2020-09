Afin de procéder à la rénovation complète du pont. Celui-ci sera fermé du lundi 14 septembre au samedi 31 octobre 2020 (tout en tenant compte des éléments non maîtrisables comme les conditions climatiques).

Suite à la fermeture complète du pont, une déviation sera mise en place par le prestataire des travaux.

Durant les travaux, il ne sera plus possible de stationner aux abords du chantier. Les commerces resteront accessibles via les déviations.