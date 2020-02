Spectacles, conférences et ateliers, les femmes se mobilisent et revendiquent leurs droits.

Le 8 mars, comme chaque année, aura lieu la Journée Internationale des droits des femmes. A Pont-à-Celles, le centre culturel a décidé de traiter la thématique dès ce 21 février. Sur cette période, le public pourra participer à des concerts, des ateliers et autres activités. Appelée PluriELLES, l'ensemble de ces activités s'inscrivent dans l'opération culturelle 1Tolérance0. Mises en place depuis 2 ans, le centre culturel se veut actif dans la sensibilisation à la différence. Que ce soit en déconstruisant les préjugés ou en cherchant le meilleur moyen d'éveiller les consciences et nourrir les réflexions, le projet replace la vie des femmes dans un contexte contemporain. Droits, désirs, épanouissement personnel et professionnel, tous ces thèmes sont traités de manières ludique et collaborative.

Parmi les activités proposées, une exposition sur le "Parcours des combattantes" du 21 février au 7 mars. Lors de cette expo itinérante (du 21/02 au 28/02 dans le hall de la maison communale de Pont-à-Celles et du 29/02 au 07/02 dans la Djazzerie du Centre Culturel à Liberchies) c'est l'histoire de 125 ans de combat qui est racontée. Sans droits politiques, les femmes ont dû gagner, lutte après lutte, le droit de pouvoir s'exprimer politiquement par le vote.

Le 29 février à 20h, c'est une pièce de théâtre, "De l'ombre à la lumière" qui sera proposée au public. Interprétée par la Compagnie du Bout du Nez et le Collectif "Les Insoumises". Sur scène, 3 femmes nous plonge dans l'univers de la résistance durant l'hiver 1943. Dans une salle des fêtes, le public découvrira qui elles sont. 30 ans plus tard, durant l'hiver 1973 dans cette même salle des fêtes, 3 femmes sont réunies... qui sont elles ? Ce spectacle traitant de la résistance dans notre pays proposent de s'interroger sur des valeurs inhérentes aux droits des femmes comme l'engagement, la vigilance ; le libre arbitre, la solidarité et la transmission.

Le 6 mars à 14h, les élèves de 4ème secondaire de l'Athénée royale de Pont-à-Celles assisteront à une conférence gesticulée de et par Virginie Tacq : "Barbie en tenue de camouflage". Les thèmes abordés avec les élèves seront le sexisme, les stéréotypes genrés dans les jeux de société, les jeux vidéo et les jouets en tant que véhicules de valeurs et de normes. La question du genre ici abordée par le jeu peut permettre de sortir des schémas "petite fille-princesse" ou "chevalier fort et courageux".

Le 7 mars de 14h à 18h le public pourra découvrir "Espace créatif de femmes actives". Lors de ce rendez-vous, des femmes actives de la région partageront leur travail ainsi que leurs passions. Plusieurs tables de discussions seront organisées afin de privilégier échanges et témoignages. Les thèmes abordés seront ; l'art et l'artisanat, engagement et éducation, le bien-être et les reconversions professionnelles.

Info et contacts : 071/840.567 ou www.ccpac.be