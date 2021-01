Dès ce jeudi, les nouveaux échevins MR et Ecolo entrent en fonction pour plus de transversalité.

La semaine dernière, le bourgmestre de Pont-à-Celles, Pascal Tavier, convoquait la presse afin d'annoncer une rupture au sein de la majorité PS/ IC. Après avoir déposé une motion de méfiance, une nouvelle majorité se dessinait. Dans celle-ci, on retrouve le MR de Philippe Knaepen et Ecolo de Cathy Nicolay.

Même si la rupture de confiance et le rejet dans l'opposition du mouvement citoyen mis en place au lendemain des élections de 2018 a surpris les élus IC, des discussions entre les partis de la nouvelle majorité étaient déjà en cours depuis quelque mois.

Lors du Conseil communal de ce mercredi 20 janvier les nouveaux échevins ont donc prêté serment et se sont réunis ensuite pour une première réunion.

Si Pascal Tavier reste le bourgmestre, il faudra désormais compter sur l'arrivée des libéraux Philippe Knaepen et Ingrid Kairet-Collignon ainsi que Marc Stiéman pour le parti écologiste.

Avec un vote de 17 voix sur 25 possible c'est très logiquement que tous les élus se sont installés dans leurs nouvelles fonctions scabinales.

A l'heure actuelle rien n'est encore décidé quant aux attributions des nouveaux arrivés mais des tendances se dessinent. "Nous n'avons pas encore réparti les compétences mais nous souhaitons travailler avec plus de transversalité et en Collège," explique pascal Tavier.

Si le PS a tourné la page de IC, il désire, avec les nouveaux partenaires de majorité, développer une manière de gérer les dossiers plus transversales. "L'idée c'est que, par exemple ; il y a un souci d'équipement dans une école, ce n'est plus l'échevin de l'enseignement qui gère cela seul. Nous désirons une collégialité. Que l'on voit l'aspect financier, avec peut-être des subsides à aller chercher. Que l'on voit le côté humain avec les élèves et les professeurs."

Les dénominations des échevins vont aussi changer pour plus de modernité. "Comme nous allons travailler plus transversalement il est normal de changer les appellations. Un échevin de l'environnement sera échevin de la transition environnementale par exemple."

Le nouveau Collège se donne 15 jours pour répartir les compétences suivant cette manière d'appréhender la gestion de la commune. Malgré tout, des tendances apparaissent. "Tout ce qui est environnemental sera gérer globalement par Marc Stiéman. Philippe Knaepen gèrerait tout ce qui est équipements publics et Ingrid Kairet-Collignon s'occuperait de tout ce qui est économique. Cela permettra à l'administration d'assurer la continuité entre la version plus traditionnelle des compétences et une version que nous voulons plus innovante et progressiste."

Pour l'instant, la grande priorité du nouveau Collège est la gestion de la pandémie tant sur le plan économique qu'humain.

Alors que IC, basculé dans l'opposition, donne rendez-vous dans quatre ans lors des prochaines élections communales, la majorité du bourgmestre ne préfère pas encore penser à une possible reconduction de la majorité PS, MR, Ecolo. Pour l'heure seul compte la gestion de la pandémie et la mise sur pied d'un plan de relance économique et sociale.