Un accident à un passage à niveau à Pont-à-Celles (Hainaut) s'est produit jeudi aux alentours de 07h30, indique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.



Un train a percuté un piéton qui se trouvait apparemment sur les quais de la ligne Luttre-Manage, derrière l'administration communale. Il s'agit d'une jeune Pont-à-Celloise de 14 ans. Elle n'a pas survécu.

Dans la matinée, une patrouille de police a été dépêchée chez les parents pour leur annoncer la triste nouvelle. Le parquet, appelé sur les lieux, tente de déterminer les causes de l'accident.

Ce qu'on en sait, c'est qu'il s'agit d'un train de marchandise, qui ne ralentit donc pas à hauteur de l'arrêt de Pont-à-Celles. Ceci dit, la commune de remet pas en cause la sécurité ferroviaire : "il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais d'après les témoins les barrières du passage à niveau étaient fermées et les feux de signalement étaient bien allumés", explique attristé le bourgmestre Pascal Tavier (PS) appelé sur place. "Moi-même je me gare régulièrement de l'autre côté du canal Charleroi-Bruxelles et je passe à pied sur ce passage à niveau, je dirais que la sécurité est suffisante, et on a une bonne visibilité. Il n'y a pas une très grande fréquentation à cet arrêt, mais tous ceux qui l'utilisent sont des Pont-à-Cellois."

Impossible de dire, à cette heure-ci, s'il s'agit bien d'un malheureux accident, mais tout semble pointer dans cette direction. Peut-être un défaut d’inattention de la part de la jeune adolescente, qu'on pouvait régulièrement apercevoir sur ces quais, écouteurs dans les oreilles.

© FVH



Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu sur la ligne 117, entre Manage et Braine-le-Comte, précise le porte-parole d'Infrabel. Un service de bus a été mis en place entre Luttre et Manage pour les voyageurs.

Cet accident s'est produit alors qu'Infrabel doit justement communiquer le bilan des accidents sur des passages à niveau en 2018. Selon de premières informations, leur nombre a baissé de 51 en 2017 à 38 l'an dernier.