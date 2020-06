© by courtesy of A. TOLLEBEEK

Grâce à l'application Wikiloc découvrez la région à pieds, à cheval ou à vélo.

Pour beaucoup, les vacances se feront en Belgique. Afin de passer d'agréables moments, les initiatives se multiplient. L'une d'entre elles est le lancement d'une application proposant 14 balades dans la région de Pont-à-Celles.

Alors que le lancement du projet était programmé, dans le Plan Stratégique Transversal, pour 2022, les autorités communales ont mis les bouchées doubles pour proposer dès cet été les balades natures. Avec des circuits longs de 4 km à pied à 43 km à vélo, il sera possible aux promeneurs de découvrir les campagnes de Pont-à-Celles, Thiméon, Luttre, Viesville, ou encore Gouy.

Consultable via l'application Wikiloc, les promeneurs pourront choisir un des 14 circuits suivant le moyen de locomotion : à pieds, à cheval ou à vélo."Nous avons choisi d'utiliser un outil existant pour gagner du temps dans le lancement du projet. Celui-ci a été développé avec le Groupe de Travail Réseaux Lents mais aussi avec l'aide d'Yves Delforge, figure locale bien connue et passionné de terroir", explique Julie Reniers, conseillère en environnement. La commune aussi saisit l'occasion de remettre à la page les balades mises sur pied il y a des années par le Pays de Geminiacum.

Pour aider dans le choix de la randonnée, il est possible de voir l'itinéraire sur carte, la difficulté, l'accessibilité avec une poussette ainsi que le dénivelé du parcours. Libre aussi à chacun de choisir la thématique de la randonnée : à la découverte des fermes historiques de la région, des cours d'eau ou des chemins à travers champs. Outre les informations techniques, les centres d'intérêts y sont également répertoriés. C'est ainsi qu'il est possible de découvrir la Réserve naturelle de Viesville et sa nouvelle écluse. Si les paysages et les bâtiments, comme les fermes autour de Buzet dont celle du Grand Marcha remontant au XVIIè siècle ou l'ancien moulin d'Obaix transformé en habitation, sont des points d'arrêts culturels, les créateurs des différents circuits n'ont pas omis d'y référencer les haltes dans des établissements donnant la part belle à la découvertes de produits locaux ou réputés pour leur accueil dont la Guingette du Pircha connue pour sa Gueuze. "C’est également l’occasion de mettre en lumière le tourisme local. En optant pour celui-ci, non seulement vous redécouvrez le patrimoine de proximité et vous soutenez les acteurs locaux (restaurateurs, gîtes, commerces, …)"

Les amoureux du folklore et plus précisément des marches de l'Entre Sambre et Meuse peuvent se rendre à la prairie de la Terre al danse? C'est là que le dimanche le plus proche du 22 juillet, les marcheurs et les pèlerins du Tour de La Madeleine, annulée en 2020, s'arrêtent pour y danser.