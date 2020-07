Le covid a parfois des impacts positifs sur la société.

Pour le confinement, si la police de Charleroi avait gardé son accueil "d'urgence" pour les dépôts de plaintes, ils avaient également ouvert un dispositif sur rendez-vous, pour éviter les files que chacun connaît malheureusement s'il a déjà dû aller à la tour de police ou dans un des commissariats des districts carolos. Un dispositif qui a existé une demi-dizaine d'années au début du millénaire mais qui avait disparu en 2009 faute de personnel.

Eh bien les retours ont été tellement positifs, tant des citoyens qui devaient déposer plainte que des agents qui se chargent de les accueillir, que la police de Charleroi a décidé de poursuivre ces rendez-vous, même après le covid. Et quand on sait qu'on attend facilement 30 minutes, voire jusqu'à 2 heures parfois, c'est une nouvelle plus que bienvenue!

Des agents supplémentaires seront engagés (s'il y a des candidats... on sait que le recrutement à Charleroi peine à convaincre) pour spécifiquement pouvoir répondre au téléphone et aux emails des Carolos qui auraient une plainte à déposer.

Mais au-delà d'éviter l'attente, l'accueil sera d'autant plus personnalisé : en cas d'agression sexuelle, par exemple, plutôt qu'avoir face à soi un.e agent.e d'accueil "tout venant", qui s'occupe de vous recevoir entre la réclamation pour une amende et le type dont des gamins ont rayé la portière, il y aura directement un rendez-vous pris avec les agents spécialisés.

"L'idée, c'est vraiment que le réflexe change : faites le 101 en cas d'urgence, et un appel pour prendre rendez-vous dans un poste de police de proximité plutôt que d'attendre", précise le porte-parole de la ZP Charleroi, l'inspecteur David Quinaux. "Et lorsqu'il y a prise de rendez-vous, on pourra aussi déterminer le degré d'urgence. Parce qu'il y a des choses graves qui ne sont pas urgentes, et des choses moins graves qui sont urgentes. Les gens pourront être reçus à leur convenance, à l'endroit le plus proche de chez eux, et avoir le meilleur interlocuteur face à eux."

Le numéro d'appel général pour l'ensemble du territoire carolo est le 071/21.03.33, mais les différents districts peuvent aussi être contactés directement :