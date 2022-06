Pour le ministre Borsus en charge notamment de l'IFAPME, l'enseignement en alternance est à prendre très au sérieux. "Beaucoup des formations qui sont données ici sont des formations qui, très concrètement, débouchent sur de l'emploi. 85 à 86% des personnes qui suivent un enseignement en alternance sont immédiatement intégrées sur le marché du travail et beaucoup de ces métiers sont aujourd'hui en pénurie. Il est donc tout à fait possible pour les jeunes et moins jeunes de faire une carrière porteuse de sens parce que ce qu'ils vont faire est très important pour eux mais aussi pour la société dans son ensemble."