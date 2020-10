Concrètement, un pont « bow-string » de 62 m de long et de 9 m de haut va être installé au-dessus de la Sambre pour relier la N90 à la rue Georges Tourneur à Marchienne-au-Pont.

Il s’agit d’un projet porté par le Port Autonome de Charleroi. Le SPW Mobilité et Infrastructures assure la direction de cet important chantier. IGRETEC est chargé de sa surveillance. Comme de nombreux sites issus de l'industrialisation du 19ème et de la première moitié du 20ème siècle, ce pôle de 40 hectares est handicapé par une accessibilité routière déficiente et un enclavement.

Pour valoriser pleinement cet espace, le Port Autonome de Charleroi a souhaité procéder à la construction d’une voirie de désenclavement et d’un pont enjambant la voie d’eau pour liaisonner le site aux grands axes autoroutiers.

Ce samedi, la charpente métallique de 350 T sera posée par l’entreprise Dufour sur les culées en 2 phases :