La Ville qui octroie d’une main un subside de 80 000 euros à son centre de l’image animée le Quai 10 et qui de l’autre en reprend la moitié sous forme de taxe : c’est ce qu’a dénoncé le chef de groupe MR du conseil communal Nicolas Tzanetatos dans une question écrite au bourgmestre Paul Magnette (PS), en charge de la Culture.

Si ce dernier ne le conteste pas, il rappelle que ce projet a été largement financé par les pouvoirs publics : dans le cadre de la programmation des fonds structurels européens 2007-2013, le bâtiment a bénéficié d’une rénovation complète et d’une transformation, à hauteur de 18 millions. Un investissement que la Ville a soutenu en moyens propres, pour près de 2 millions, mais que complètent des aides complémentaires : la mise à disposition gratuite des lieux via une concession d’une durée de 10 ans, la prise en charge du précompte immobilier et des subsides dont le montant atteint 78 000 euros.

Comme le stipule la convention d’occupation, l’ASBL Le Parc qui exploite le complexe est autorisée à percevoir les recettes d’activités, ainsi que le montant des loyers en cas de sous-location comme cela se passe pour la brasserie.

Quant à la taxe sur les spectacles cinématographiques, elle s’applique à tous les opérateurs privés, selon un principe d’égalité. La loi ne permet pas d’en moduler le taux : le Quai 10 y est soumis au même titre que n’importe quel autre redevable.

Magnette ajoute enfin que pour la salle du Parc, qui ne compte qu’un espace de projection, un montant réduit à cinquante pour cent est pratiqué.

Pour le bourgmestre, la Ville agit dans les limites et le respect des règles constitutionnelles et des dispositions applicables. L’ASBL est très largement financée. Et rien ne justifie qu’elle échappe à la fiscalité en vigueur…