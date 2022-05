Si Olivier s'est saisi d'une arme blanche, le 17 juin 2018, c'est parce qu'il s'est senti agressé par plusieurs hommes au sein d'une station-service à Courcelles. Pour la défense, les deux coups de ciseau de pédicure portés à deux hommes (heureusement sans trop de gravité) sont des coups en état de légitime défense ou faisant suite à une provocation.

Les quatre gaillards qui ont fait face à Olivier dans la pompe à essence étaient particulièrement bien remontés. « À l'occasion d'une soirée, l'un d'entre eux avait prêté 20 euros à mon client qui n'avait rien. Depuis, il n'avait pas eu l'occasion de rendre l'argent et c'est ça qui a mis le feu aux poudres », concède Me Tzanetatos, conseil du prévenu. Pour l'avocat, le premier coup a été donné par un des hommes, à Olivier. La suite, on la connaît : le père d'Olivier, âgé de plus de 70 ans, tente d'intervenir, mais son fils reçoit un deuxième coup et assène, à son tour, un premier coup avec l'arme blanche.



Condamné à 10 mois de prison par défaut, Olivier espère obtenir une mesure de faveur. La défense plaide l'acquittement en évoquant la thèse de la légitime défense et de la provocation. À son tour, le substitut Brichet estime lui qu'il s'agit plus d'une provocation. « Il a donné un premier coup de lame à l'une des victimes, et c'est ce coup qui a mis le feu aux poudres. Il avait déjà sorti l'arme blanche avant d'être frappé. C'est une réaction complètement disproportionnée. »



Le parquet ne s'oppose pas à une peine de travail. Jugement le 9 juin.