Les arrachages de chaînes et de bijoux sont malheureusement à la mode dans notre région… Entre mai et décembre 2020, Antonio, 20 ans, a commis quatre vols avec violence, à chaque fois en employant le même mode opératoire pour forcer son entrée aux domiciles des victimes. Le 14 mai 2020, à Roux, Antonio est entré chez Anna-Maria, née en 1930 pour lui arracher des bijoux.

Trois mois plus tard, c’est au domicile de Jocelyne à Jumet que le voleur de bijoux a sévi une nouvelle fois en arrachant les chaînes au cou de la victime. Le tout en usant d’un prétexte. "Il a demandé à avoir une bouteille d’eau. La victime a refusé et en refermant la porte, le prévenu en a profité pour s’introduire de force", confirmait le parquet. Deux autres vols ont également eu lieu à Charleroi et à Lodelinsart.

Si la justice est parvenue à remonter jusqu’au prévenu, c’est grâce à son ADN relevé à trois reprises sur divers objets utilisés par le suspect et abandonnés sur les lieux des vols. Déjà condamné en juillet 2019 à Courtrai pour des faits similaires à 30 mois de prison, Antonio ajoute à son casier judiciaire une peine de 4 ans de prison ferme.