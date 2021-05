vous l'annonçait ce mardi matin: Farciennes est une des communes belges où le taux de vaccination est le plus faible . 26% de la population y est vaccinée, contre près de 50% en Wallonie.

Le bourgmestre Hugues Bayet (PS) précisait que la difficulté venait de plusieurs facteurs: déjà, Charleroi ou Fleurus, les centres de vaccination les plus proches, sont difficilement accessibles: 50 minutes en bus, contre six en voiture. Or, la petite commune de 11.000 habitants est une des moins nanties de Wallonie, et tout le monde n'y a pas de voiture. Pour ne pas faciliter l'affaire, c'est aussi une des communes les plus cosmopolite: "il n’est par exemple pas toujours aisé pour les 40 nationalités représentées sur le territoire de maitriser l'information présente dans les courriers reçus", note le bourgmestre. Enfin, Farciennes est une commune très jeune, avec 40% de la population qui a moins de 30 ans et n'est donc pas prioritaire.

Après consultation des médecins et infirmiers de l'entité, Hugues Bayet note que la difficulté principale ne semble pas être une quelconque méfiance vis-à-vis des vaccins, mais plutôt les raisons soulignées ci-dessus: les inégalités sociales. "La crise de la COVID et les confinements successifs ont creusé les inégalités. Nous devons tout faire pour que l’accès à la vaccination ne les creuse pas davantage." Un taxi social a déjà été mis en place, mais pour aller plus loin, il a contacté la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

"La Ministre et la task force vaccination ont été sensibles à cet appel puisqu’une opération pilote de vaccination à grande échelle de la population farciennois débutera ce lundi 31 mai jusqu’au samedi 5 juin au Centre culturel de Farciennes (Grand’Place 59 – 6240 Farciennes) Le centre sera accessible de 9h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi", se réjouit-il par voie de communiqué.

Plus ou moins 3000 doses seront ainsi administrées en priorité aux Farciennois. Pour le solde, le centre fera appel au système QVax si nécessaire. L’opération sera renouvelée fin juin au moment de la deuxième dose, signale-t-on encore. "Les Farciennois recevront dans leur boite aux lettres ou par mail ou par sms, leur code de vaccination dans les prochains jours. Ils pourront dès lors s’inscrire via la procédure classique via le site jemevaccine.be. Pour celles et ceux qui ont des difficultés, la commune s’occupera des démarches via un numéro de téléphone spécial (071/240.088)."

Une campagne d'affichage, en toutes boîtes et via les réseaux sociaux sera également organisée. "Tous les acteurs ont un rôle à jouer : le CPAS, Sambre&Biesmes, les enseignants, les différents représentants religieux, les associations de quartiers, les commerçants, etc.. Chacun va devoir se mobiliser pour faire de cette action un succès."