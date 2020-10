On peut guérir d’une infection au coronavirus et en garder longtemps des séquelles : en Belgique, près de 11 000 patients (essentiellement âgés de 20 à 60 ans) seraient dans le cas, et plusieurs centaines en région de Charleroi, dont Sandrine (48 ans) et Melvin (24 ans). Ils se présentent comme "les oubliés du Covid long" et se déclarent deux fois victimes : une première fois de la pandémie, une seconde de prolongements que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement reconnus, mais qui ne font pas encore l’objet d’une validation en Belgique.