Cette année, il ne sera pas possible de faire la file devant Saint-Nicolas ni participer à toutes les animations qui s'y rapportent. Pour cette raison, le centre culturel de Charleroi l'Eden offrira un spectacle aux petits et grands enfants (pas forcément) sages de Charleroi et d’ailleurs. A défaut de pouvoir accueillir le public dans ses murs, l’Eden diffusera Bonjour le spectacle de McCloud Zicmuse en direct sur Facebook. Une opération Saint Nicolas, à découvrir gratuitement confortablement installé dans son salon.

Depuis le début de la crise, les opérateurs culturels doivent faire preuve d'une grande imagination pour non seulement maintenir le contact avec le public mais aussi proposer de nouvelles choses en utilisant toute la technologie disponible. La mission que c'est fixé l'Eden de s'engouffrer dans chaque brèche possible se traduit cette fois par un spectacle à suivre à distance.

Que pourra-t-on voir ?

"Tiré du livre éponyme écrit par McCloud Zicmuse et illustré par Anne Brugni, Bonjour raconte en images et en musique le cycle d’une journée qui s’écoule, en toute simplicité… Dans cette petite forme pétillante et poétique, les tableaux se succèdent comme on tourne les pages d’un livre. Les paysages colorés qui se dévoilent évoquent la nature et les phénomènes qui l’animent : le mouvement des eaux, la fécondité de la terre ainsi que les rituels quotidiens, le partage d’un repas, la lecture du soir. Pour accompagner le récit, l’espiègle musicien McCloud Zicmuse imagine des ambiances musicales décalées, jouées sur des instruments traditionnels, vintage ou faits maison, entre chansons bricolées et folk de chambre. Au rythme de ses mélodies et des découpages et peintures réalisés en direct par Anne Brugni, l’ouvrage prend vie et emporte petits et grands dans une expérience visuelle et sonore délicieusement insolite."

Tout comme pour un spectacle « en live » il sera possible de discuter avec les artistes à l'issue du spectacle via un salon Zoom.