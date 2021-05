Les beaux jours reviennent petit à petit. Les abeilles vont tout doucement sortir de leurs ruches pour butiner les fleurs. Mais à Charleroi, de nombreux apiculteurs remarquent qu’il n’y a pas assez de végétation. "Les efforts pour améliorer la nature en ville ne sont pas suffisants. Il y a moyens de mieux faire" ,déclare Eric Baudoux, apiculteur chez Charleroi Nature. Justement, dans cette ASBL, plusieurs d’entre eux se sont réunis pour planter des ruches dans la région de Charleroi. "Pour l’instant, nous sommes deux. Une apicultrice va bientôt finir sa formation et nous rejoindre", ajoute-t-il.

Cependant, tout n’est pas négatif dans la région du Pays Noir. "Avec cette période de crise que nous traversons, les gens ont pris conscience de la nécessité de la nature. Nous en tant qu’apiculture, nous nous sentons plus proche d'elle que les autres personnes". De plus, Eric observe également une stabilité des abeilles à Charleroi. Ce qui est positif, c’est que de plus en plus de personnes s’intéressent aux abeilles. Beaucoup veulent ouvrir des ruches.

C’est le cas d’Arno Vanderneulen, carolo et étudiant à Gembloux. Il a ouvert Utobee, son entreprise de vin de miel à Ransart, il y a maintenant un an. Ce jeune passionné par l’écologie a de nombreux projets pour restaurer une biodiversité qui était prête à disparaître. "A Ransart, il y a une ancienne goudronnerie, mon objectif est de planter des arbres pour dépolluer partiellement ce site et lutter contre le problème de pillage des colonies. Il faut savoir qu’un apiculteur n’est pas obligé de nourrir ses abeilles avec du sucre ou autre chose si elles le font elles-mêmes" Arno possède d’autres ruches, notamment, près du Bois du Cazier à Marcinelle. "Je ne connais pas ce problème car là-bas, il y a assez de végétations. Mais je n’implante pas beaucoup de ruche pour qu'elles ne portent pas atteintes aux butineuses sauvages".

Les apiculteurs voudraient sensibiliser les gens à planter et semer de manière sauvage au profit des abeilles.