Pour Me Régis Brocca et Me Ricardo Bruno, les deux accusés sont coupables d'une tentative d'extorsion avec circonstance aggravante de meurtre, d'extorsions et de fraudes informatiques au préjudice de Jacques Hubinon et de sa compagne, Marie Simon, une femme qui souffre de déficience mentale et qui est actuellement hospitalisée. "Elle n'a pas souhaité participer au procès de ses bourreaux", a déclaré Me Brocca.

Le crime a eu lieu à Marcinelle, la nuit du 27 au 28 avril 2019. Pour les avocats, les faits ne se limitent pas à cette nuit funeste. "Le calvaire de Marie Simon et de Jacques Hubinon a duré plus de deux ans et demi", a rappelé l'avocat en début de plaidoirie. Après cette nuit, Marie a encore été molestée pour cinquante euros, "le prix de l'essence pour se rendre au funérarium qui se trouvait à six cents mètres de chez elle".

Jacques Hubinon était régulièrement tabassé et Marie Simon insultée. Les accusés avaient fait main basse sur leurs comptes en banque, rapidement vidés. Ils vivaient dans un studio crasseux, sans sanitaires privés, et n'avaient pas accès au téléphone, bien qu'ils financent deux abonnements téléphoniques qui ont profité aux accusés. L'avocat ajoute que ces derniers "ont poussé la crapulerie" en essayant de s'accaparer l'assurance obsèques de Jacques Hubinon, qui devait revenir à Marie Simon.

Me Brocca a lu la description de la scène apportée par Francine Genicot, une version a minima qui n'explique pas certaines choses, comme les fractures aux côtes. Pour le pénaliste, les accusés ont laissé Jacques agoniser, seul à côté de Marie, morte de trouille et incapable de dénoncer les faits, car elle n'avait aucun lien avec l'extérieur.

"On est passé à un cheveu du crime parfait. Si un témoin, à qui Francine Genicot avait demandé de ne rien dire, n'avait pas appelé la police, Marie serait peut-être encore dans cette situation", poursuit Me Brocca. Ce témoignage avait permis d'alerter les autorités judiciaires, d'ouvrir une enquête et de réaliser une autopsie, laquelle a permis de définir trois zones traumatisées sur le corps de Jacques : la tête, le thorax et le cou.

Jacques Hubinon n'est pas mort d'un arrêt cardiaque, mais suite à un important traumatisme crânien. "Rappelez-vous ce qu'a déclaré un témoin devant la cour, Johnny frappait toujours la tête pour ne pas laisser de traces". Celles-ci sont apparues au funérarium, quelques jours plus tard. "Jacques Hubinon a été lynché par Johnny Falise, devant Francine Genicot !"

Pour Me Brocca, Francine Genicot n'est pas "la victime" du violent Johnny Falise, mais sa complice. "À aucun moment, l'expert n'a relevé une problématique de contrainte. Elle a participé pleinement et solidairement aux agissements de Johnny Falise."

Pour l'avocat, cette histoire se résume "à un couple de monstres qui ont dépouillé des personnes âgées".