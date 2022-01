Au même titre que les policiers, il est difficile d'être contrôleur de train de nos jours. Fréquemment, les agents de la SNCB sont victimes d'agression en tout genre. Le 17 juillet 2020, Pierre est venu s'ajouter à la très longue liste des contrôleurs de train victimes d'une agression. Ce jour-là, Abdelmalek se trouve dans un train. En gare de Luttre, ce dernier fait l'objet d'un contrôle de titre de transport. « Il a directement signalé qu'il n'avait pas de titre de transport, car il n'avait pas eu le temps de le prendre à la gare », explique le parquet.

En balade sur les voies

Abdelmalek demande donc au contrôleur de train de payer son titre, dans le train. « Le contrôleur lui précise donc qu'il y aura une majoration à payer. Quand il revient face au passager, ce dernier lui dit finalement ne pas avoir d'argent sur lui. » Abdelmalek s'énerve finalement et frappe le contrôleur de train, avec sa béquille.Prié de descendre du train après cette scène de violence, Abdelmalek ne se calme pas pour autant et se fait remarquer, une nouvelle fois en gare, lorsque la police intervient sur place. « Il se baladait sur les voies de la gare. La police a été contrainte d'user de la force pour maîtriser le prévenu », précise la substitute Dutrifoy.Placé dans le véhicule pour être emmené au commissariat, Abdelmalek fait encore des siennes. Il avale une tablette entière de médicaments. Changement d'itinéraire donc, et direction l'hôpital. Sur place, le prévenu est fort agité. « Il a menacé à plusieurs reprises les policiers de représailles. Il a également retiré son masque et craché à plusieurs reprises en direction des agents. »Interrogé sur les faits, Abdelmalek indiquait lui que c'était le contrôleur de train qui était à l'origine de toute cette scène. « Il prétend que c'est l'accompagnateur de train qui l'a frappé en premier, et même étranglé. Cela ne correspond nullement à la réalité des faits. » Absent ce lundi matin devant le tribunal correctionnel, Abdelmalek sera condamné par défaut. C'est une peine de 15 mois de prison qui est sollicitée. Jugement le 21 février.