La crise covid a gravement impacté les plus fragiles. Beaucoup se sont retrouvés dans ue situation de précarité. Pour pallier cela,plusieurs acteurs de terrain ont tenu à unir leur force pour organiser un village solidaire. A l'initiative du CAL de Charleroi et de l'asbl « La faim du mois », un grand élan de solidarité s'est organisé afin d'adoucir quelque peu le quotidien difficile des personnes dans le besoin.

La deuxième édition hivernale se déroulera ce mercredi dès 10h des colis seront distribués jusqu'à épuisement des stocks. Le rendez-vous est fixé devant les locaux du CAL à la rue de France.

La Brasserie de l’Eden offre des repas, le restaurant La Tanjia offre des repas, Les chefs carolos solidaires offrent des repas, la boulangerie Schamp offre des petits-déjeuners, Tibi offre des gourdes, Le Passage 45 offre des kits sanitaires, l’asbl Charleroi Centre-Ville apporte des tonnelles, La Guimbarde propose des animations, Jimmy vient avec sa guitare, l’asbl Récolte Solidaire offre des soupes, le CAL Charleroi distribuera de jolis sacs festifs pour tout emporter, Valérie Mathieu, de Athanor Brand stratégie, éco-conseil et design rejoint le village avec des boîtes à cadeaux qui seront distribuées par LE Père Noël, la Maison de la Laïcité de Cerfontaine, Florennes, Philippeville et Walcourt offre des dons et l’asbl La Faim du Mois remercie la Banque Alimentaire pour ses dons et Lotus pour toutes les gaufres données.

En plus de tout ce que les personnes pourront emporter grâcieusement en mode donnerie, il y aura la présence du Père Noël qui distribuera des boîtes à cadeaux, le Théâtre de la Guimbarde qui proposera des activités aux enfants et Jimmy, qu’on voit souvent dans les rues de Charleroi, qui égayera la journée au son de ses tubes à la guitare.