Pour sa 37e condamnation, Hasni écope d'un an de prison ferme pour avoir frappé une technicienne de surface du CPAS

Charleroi

L.C.

Fraîchement sorti de prison et déjà condamné à 36 reprises devant la justice, Hasni écope d’une nouvelle peine d’un an de prison ferme pour avoir frappé Latifa, occupée à nettoyer le hall d’entrée et qui avait simplement renvoyé Hasni au parlophone.