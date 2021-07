Le 15 mai dernier, Ahmed a sans aucun doute eu la peur de sa vie et a probablement dû penser qu’il passait ses derniers instants en compagne d’Ali et d’Omar… Pour une dette s’élevant qu’à 60-70 euros, ces derniers se sont vengés sur le pauvre homme, à deux contre un. C’est en tout cas ce que leur reproche le parquet, via une extorsion avec violence du portefeuille et du GSM d’Ahmed. Que s’est-il passé dans l’immeuble situé à Anderlues ?

Pour Omar et Ali, Ahmed est devenu fou alors qu’ils passaient la soirée ensemble. Omar reconnaît avoir donné une gifle à Ahmed, "parce qu’il faisait n’importe quoi." Ali, lui, jure qu’il n’a pas touché Ahmed, qu’il décrit comme "un toxicomane qui raconte n’importe quoi et qui a sauté par la fenêtre…"

Le parquet pense détenir la réponse sur les événements qui se sont produits ce soir-là, avant que la police locale intervienne et découvre Ahmed, ensanglanté et en état de choc… "Il est allé discuter avec les deux hommes. Il avait une dette avec Ali, qu’il ne pouvait rembourser. Il a reçu de nombreux coups, dont une tasse fracassée sur la tête. Il n’a pas eu d’autres choix que de s’échapper par la fenêtre", détaille le ministère public.

Les deux prévenus ne présentent pas de casier judiciaire. Mais le parquet a requis tout de même une peine de 2 ans de prison. Jugement dans une semaine.