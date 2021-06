Pour une raison floue, Christopher a planté un couteau dans le dos de Miguel Charleroi L.C. Les versions divergent, mais ce qui est certain, c’est que Christopher s’est saisi d’un couteau pour le planter dans le dos de Miguel, le nouveau compagnon de son ex-compagne à Fontaine-L’Evêque.

© Rasujew

À quelques centimètres près, le geste commis par Christopher aurait pu avoir des conséquences dramatiques en provoquant le décès de Miguel. Ce dernier a, le 12 août 2018, été victime d’un coup de couteau dans le dos à Fontaine-L’Evêque, devant le domicile de Christopher.



À l’époque, les deux hommes ne s’entendaient pas. Miguel était devenu le nouveau compagnon de Tracy, l’ex-compagne de Christopher. Mais de l’aveu des deux hommes, il n’est pas impossible que cette mésentente ait été provoquée par Tracy. « Moi, elle m’avait dit qu’il m’avait menacé et que mes enfants étaient en danger avec lui », explique Christopher en avouant être l’auteur du coup de couteau.



Quand Miguel s’est présenté au domicile de ce dernier, une violente scène de coups et blessures a éclaté entre plusieurs protagonistes. Miguel était accompagné par des amis alors que Christopher pouvait compter sur Grégory, son frère, et sur Fathi, un ami. Une batte de baseball a également été exhibée et utilisée lors de cette violente scène.



Le parquet a requis une peine de minimum 3 ans de prison pour le coup de couteau. Pour Grégory et Fathi, une peine de minimum 12 mois de prison est sollicitée. Jugement début septembre.