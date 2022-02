Journée dédiée à la déclaration des sentiments romantiques pour les uns, opération commerciale de vente de fleurs et de chocolats pour les autres, la fête de la Saint-Valentin ne laisse de toute façon personne indifférent. Du côté du théâtre Marignan, ce lundi 14 février, le patron des amoureux sera servi à la sauce transalpine par l’équipe de la Maison du Conte.

Dès 20 heures, dans la salle Quinze100Guinzes, au sous-sol de l’ancien cinéma, le public, adulte, pourra partager un moment à la fois gourmand et sensuel avec trois conteuses particulièrement inspirées. Soupirs, confidences, volupté et huile d’olive sont au menu de cette soirée "Santa Valentina", mise en mots et en notes par Luisa Bevilacqua, Italia Gaeta et la musicienne Emanuela Lodato.

Cette soirée sans tabou, qui mélangera rires, larmes, émotion et séduction, est proposée par "Conte en balade" et la Maison du Conte de Charleroi. La PAF est fixée à 9 euros, les réservations s’effectuent, sans tarder, au 0475/64 95 38.